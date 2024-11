Black Friday: Proteste gegen Amazon – Gewerkschaften fordern faire Löhne!

Am Black Friday, einem der umsatzstärksten Tage des Jahres, planen Gewerkschaften internationale Protestaktionen, um auf die schlechten Arbeitsbedingungen und die unzureichende Bezahlung bei Amazon aufmerksam zu machen. Laut der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und dem globalen Dachverband Uni Global sind rund 60 Aktionen in 30 Ländern vorgesehen, wobei der zentrale Protest in Bad Hersfeld, Deutschland, stattfinden wird. Dort werden etwa 1.200 Streikende aus verschiedenen Amazon-Standorten erwartet, die in zwei Protestzügen zusammenkommen. Verdi fordert seit über einem Jahrzehnt von Amazon, die geltenden Flächentarifverträge für den Einzel- und Versandhandel anzuerkennen und einen Tarifvertrag abzuschließen. Verdi-Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer betont, dass es um rechtsverbindliche Tarifverträge und gesunde Arbeitsbedingungen gehe.

Amazon hingegen argumentiert, dass das Unternehmen in Deutschland 23 große Logistikzentren betreibt und seinen Mitarbeitern faire Löhne sowie Zusatzleistungen bietet. Kunden können sich auf zuverlässige Lieferungen verlassen, was ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie ist.