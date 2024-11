Trump plant hohe Zölle: Droht ein Handelskrieg mit Mexiko, Kanada und China?

Der designierte US-Präsident Donald Trump plant, bereits an seinem ersten Amtstag am 20. Januar hohe Importzölle auf alle Waren aus Mexiko und Kanada sowie zusätzliche Zölle auf Waren aus China einzuführen. Trump kündigte auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social an, dass auf Waren aus Mexiko und Kanada Zölle von 25 Prozent erhoben werden sollen. Diese Maßnahme begründet er mit der Kriminalität und dem Drogenhandel, die über diese Grenzen in die USA gelangen. Trump fordert Kanada und Mexiko auf, ihre Einflussmöglichkeiten zu nutzen, um diese Probleme zu lösen, andernfalls müssten sie einen hohen Preis zahlen.

Zusätzlich sollen auf Waren aus China Zölle von zehn Prozent erhoben werden, die Trump mit dem Drogenproblem, insbesondere dem tödlichen Fentanyl, in Verbindung bringt. Trotz Chinas Zusagen, gegen den Drogenhandel vorzugehen, sieht Trump hier Handlungsbedarf. In Reaktion auf diese Ankündigungen warnte ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington vor den negativen Folgen eines Handelskriegs und betonte die Vorteile der Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen den beiden Ländern.