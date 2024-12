Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 34-2024

Liebe Leserinnen und Leser,

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Aktie der Woche

Cosa Resources schließt Joint Venture mit Denison Mines ab

Cosa Resources landet den großen Wurf. Wie das Unternehmen jüngst mitteilte, hat man mit Denison Mines Corp. eine Übernahmevereinbarung abgeschlossen, gemäß derer Cosa eine Beteiligung an drei Uranexplorationsprojekten von Denison im östlichen Athabasca-Becken erwerben wird. Die Projekte bestehen aus dem Projekt Murphy Lake North, das nur vier Kilometer von IsoEnergys Hurricane-Lagerstätte entfernt liegt, dem Projekt Darby, das zehn Kilometer westlich von Camecos Cigar Lake Mine liegt, und dem Projekt Packrat, das 19 Kilometer südwestlich der Rabbit Lake Mill liegt. Cosa erwirbt eine 70%ige Beteiligung an diesen aussichtsreichen Uranprojekten im östlichen Athabasca-Becken. Denison wird im Gegenzug 19,95%iger Anteilseigner von Cosa und verpflichtet sich zu einer Mindestbeteiligung von 1.000.000 CA$ an zukünftigen Kapitalfinanzierungen.

News: Cosa Resources schließt eine Vereinbarung zur Gründung von Joint Ventures mit Denison Mines für mehrere Uranprojekte ab

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Aurania Resources ändert Finanzierungs-Bedingungen und Lizenzzahlung an Ekuador

Aurania Resources teilte jüngst mit, dass man gemäß den geänderten Bedingungen beabsichtigt, bis zu 8.888.888 Einheiten zu einem Preis von 0,45 CA$ pro Einheit auszugeben, was einem Bruttoerlös von bis zu 4.000.000 CA$ entspricht. Das Unternehmen konnte ebenso bekanntgeben, dass es mit den entsprechenden ecuadorianischen Behörden eine Vereinbarung über die Zahlung seiner jährlichen Konzessionsgebühren für seine 42 Mineralexplorationskonzessionen in Ecuador für das Jahr 2024 getroffen hat.

News: Aurania gibt geänderte Bedingungen für Privatplatzierung und Schuldenregulierung bekannt; Vereinbarung über die Gebührenzahlung für Mineralkonzessionen in Ecuador vollständig

Calibre Mining landet Volltreffer weit ab vom Schuss

Calibre Mining gab vor kurzem die ersten Ergebnisse der Diamantkernbohrungen zur Ressourcenentdeckung und Ressourcenerweiterung in seiner Goldmine Valentine in Neufundland und Labrador, Kanada, bekannt. Dabei stieß das Unternehmen auf eine signifikante Goldmineralisierung 1.000 Meter außerhalb der bisherigen Ressource. Die besten Resultate betrugen dabei 2,43 g/t Gold über 172,8 Meter, 2,12 g/t Gold über 95,4 Meter und 2,26 g/t Gold über 78,3 Meter.

News: Calibre entdeckt signifikante Goldmineralisierung 1.000 Meter außerhalb der Ressource der Goldmine Valentine, Neufundland & Labrador, Kanada

Canada Nickel stößt auf weitere Nickelschicht und erreicht wichtigen Meilenstein

Canada Nickel gab vor wenigen Tagen bekannt, dass es im Folgebohrloch zu seinem ersten Abschnitt mit hochgradigem Massivsulfid auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Bannockburn, 65 Kilometer südlich von Timmins (Ontario), einen zweiten bedeutenden Abschnitt mit 9,2 Metern innerhalb eines insgesamt stark mineralisierten Abschnitts von 12,7 Metern in Bohrloch BAN24-20 durchschnitten hat.

Weiterhin vermeldete das Unternehmen, dass man mit dem Abschluss der Einreichung der Umweltverträglichkeitserklärung für das Nickelsulfidprojekt Crawford bei der kanadischen Behörde für Umweltverträglichkeitsprüfung am 22. November 2024 einen wichtigen Meilenstein erreicht hat. Die Umweltverträglichkeitserklärung wurde von Stantec, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich nachhaltiges Design und Engineering, erstellt. Dieser wichtige Schritt nach vorne hält das Projekt im Zeitplan, um die Genehmigungen zu erhalten und eine Bauentscheidung im Jahr 2025 zu treffen.

News: Canada Nickel durchschneidet zweiten bedeutenden Nickelsulfid-Abschnitt im Projekt Bannockburn

News: Canada Nickel erreicht wichtigen Meilenstein mit Abschluss der Einreichung der Umweltverträglichkeitserklärung für das Crawford Nickel Sulphide Projekt

Endeavour Silver führt Finanzierung durch

Endeavour Silver vermeldete vor wenigen Tagen, dass es eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Emissionsbanken unter der Leitung von BMO Capital Markets abgeschlossen hat, gemäß der sich die Emissionsbanken bereit erklärt haben, 15.825.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 4,60 US$ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 73 Millionen US$ zu kaufen. Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die für einen Zeitraum von 30 Tagen nach Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 10 % der im Rahmen des Angebots angebotenen Stammaktien zusätzlich zu erwerben, um eventuelle Mehrzuteilungen abzudecken. Die Hauptziele für die Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot sind die Verwendung als allgemeines Betriebskapital und die Weiterentwicklung des Projekts Pitarrilla.

News: Endeavour Silver Corp. kündigt 73 Millionen US$ Bought-Deal Finanzierung an

News: Endeavour Silver Corp. gibt Abschluss seiner Bought-Deal-Finanzierung über 73 Mio. USD bekannt

Foran Mining schließt richtungsweisende Vereinbarung ab

Foran Mining verkündete kürzlich, dass es ein Optionsabkommen mit Voyageur Mineral Explorers Corp. abgeschlossen hat, um eine 100%-Beteiligung am Grundstück Hanson Lake von Voyageur zu erwerben, das sich im östlichen Zentrum von Saskatchewan, etwa 65 Kilometer west-südwestlich von Flin Flon, Manitoba, befindet. Das Grundstück liegt etwa 3 km nördlich der Lagerstätte McIlvenna Bay von Foran und der Zone Tesla entlang eines viel versprechenden geologischen Trends, der für das Unternehmen seit langem von Interesse ist. Durch die Konsolidierung des Grundstücks Hanson Lake in sein Explorationsportfolio hat Foran seine Position in der Region gestärkt und einen nahtlosen Zugang zu einem der geologisch aussichtsreichsten Trends in diesem Gebiet erhalten.

News: Foran schließt Optionsvereinbarung mit Voyageur Mineral Explorers zur Erschließung von Chancen entlang des Tesla Trends ab

Hannan Metals erhält wichtige Bohrgenehmigung

Hannan Metals gab vor kurzer Zeit den Erhalt der Umweltgenehmigung für sein erstes Bohrprogramm auf dem Grundstück Belen bekannt, das Teil des zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Projekts Valiente in Peru ist. Die Genehmigung umfasst 40 Bohrinseln auf einer Fläche von 702 Hektar (Fläche der direkten Auswirkungen: 1,69 Hektar). Die Mobilisierung der Bohranlage(n) soll zu Beginn der Trockenzeit im 2. Quartal 2025 erfolgen.

News: Hannan erhält DIA-Genehmigung für erstes Bohrprogramm bei Valiente in Peru

Unabhängige Stimmrechtsberatungsfirma empfiehlt IsoEnergy-Aktionären, für den Zusammenschluss mit Anfield Energy zu stimmen

Die unabhängige Stimmrechtsberatungsfirma Glass Lewis hat den IsoEnergy-Aktionären empfohlen, auf der bevorstehenden Sonderversammlung der Aktionäre, die am Dienstag, dem 3. Dezember 2024, um 14:00 Uhr (Ortszeit Toronto) stattfindet, für den ordentlichen Beschluss zu stimmen, um die Aktienausgabe im Zusammenhang mit der zuvor angekündigten Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und Anfield Energy Corp. zu genehmigen.

News: Glass Lewis, ein zweites führendes Beratungsunternehmen für Stimmrechtsvertreter, empfiehlt den IsoEnergy-Aktionären, für die Vereinbarung mit Anfield zu stimmen

Millennial Potash erhöht Finanzierungsbetrag

Millennial Potash vermeldete vor kurzem, dass es die Privatplatzierung, die ursprünglich am 22. November 2024 angekündigt wurde, erhöht. Die Privatplatzierung wird nun aus 12.643.333 Einheiten (von 11.250.000) zu einem Preis von 0,30 CA$ pro Einheit bestehen und einen Erlös von 3.793.000 CA$ erzielen. Die Erlöse aus der Privatplatzierung werden zur Finanzierung der weiteren Exploration und Erschließung des Kaliprojekts Banio sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet.

News: Millennial erhöht Privatplatzierung

Osisko Development erhält wichtige Genehmigung

Osisko Development gab kürzlich die Genehmigung des BC Mines Act für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Cariboo im Zentrum von British Columbia, Kanada, bekannt zu. Diese Genehmigung stellt einen wichtigen Meilenstein dar, der es dem Unternehmen ermöglicht, mit dem Bau und dem Betrieb des Untertage-Goldprojekts Cariboo fortzufahren.

News: Osisko Development erhält Genehmigungen nach dem Bc Mines Act für das Cariboo Goldprojekt; Genehmigungen nach dem Environmental Management Act werden weitergeleitet

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

