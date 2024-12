JPMORGAN stuft Stabilus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stabilus nach endgültigen Geschäftszahlen für 2023/24 mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Die für den Autozulieferer unüblich breiten Zielspannen für das neue Geschäftsjahr spiegelten die Schwankungsanfälligkeit der Branche wider, schrieb Analyst Akshat Kacker am Montag in seiner ersten Reaktion. Die Mittelpunkte der Zielspannen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) lägen zudem unter dem Konsens sowie seinen Schätzungen und ließen ein schwieriges Jahr erwarten./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 06:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2024 / 06:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 34,25EUR auf Tradegate (09. Dezember 2024, 09:08 Uhr) gehandelt.