BMW im Rallyerausch

Obwohl sich die Autobranche in Deutschland in einer tiefen Krise befindet und Volkswagen über Werksschließungen nachdenkt, geht BMW in die Offensive und plant für 2025 erhebliche Investitionen in neue Fahrzeugmodelle. Dies kam unter anderem bei Investoren gut an, sie haben das Papier nach dem erfolgreichen Ausbruch über einen temporären Abwärtstrend bestehend seit Ende September sichtlich in ihre Depots gepackt und für einen Kursanstieg auf zeitweise 80,00 Euro gesorgt. Damit ist das volle Kurspotenzial seit Ausbildung eines tragfähigen Bodens gegen Mitte November aber noch längst nicht ausgeschöpft, höhere Kursziele warten auf das Papier und können eventuell schon sehr bald abgearbeitet werden.

Hierbei wären die nächsten Zieldaten für die BMW-Aktie demnach bei 81,28 und darüber den EMA 200 bei aktuell 83,39 Euro angesiedelt. Auf Sicht der nächsten Wochen und Monate wäre sogar ein Kursanstieg an 86,54 Euro vorstellbar und eignet sich weiterhin für den Aufbau von Long-Positionen. Der starke Kurszuwachs der letzten Tage dürfte aber nicht ohne Folgen bleiben, ein regelkonformer Pullback zurück auf 76,00 und darunter sogar 74,50 Euro kämen nicht überraschend. Vielmehr würde eine solche Entwicklung das Interesse auf tieferen Ebenen erheblich steigern. Etwas brenzlig dürfte es für die BMW-Aktie unterhalb von 72,00 Euro werden, dies würde nämlich die Rückfallrisiken zurück auf den Support der letzten Monate auf 67,58 Euro deutlich erhöhen.