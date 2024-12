Transformation von Agenturen durch leistungsstarke KI

PARIS, 11. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- AdCreative.ai, die weltweit am schnellsten wachsende KI-Werbeplattform, hat ihr Agentur-Partnerschaftsprogramm gestartet, um Marketing- und Werbeagenturen die Integration von KI in ihre Arbeitsabläufe zu ermöglichen. Diese Initiative macht Agenturen zu führenden Anbietern von KI-gestützter Werbung und ermöglicht ihnen den nahtlosen Übergang in die nächste Ära der Branche.

Die Werbelandschaft entwickelt sich von traditionellen zu digitalen und jetzt zu KI-gesteuerten Modellen. Agenturen setzen zunehmend KI-Technologien ein, um die Datenanalyse zu verbessern, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und personalisierte Marketingstrategien anzubieten. Dieser Wandel ist entscheidend für Agenturen, die ihren Kunden innovative Dienstleistungen und messbare Ergebnisse bieten wollen.