Zeagoo umarmt die Feiertagsstimmung mit Stil und Eleganz

Berlin (ots/PRNewswire) - Die führende Modemarke Zeagoo hat offiziell ihre mit

Spannung erwartete Weihnachts- und Neujahrskampagne unter dem Motto "Frohe

Weihnachten und Hallo 2025" gestartet. Vom 3. Dezember 2024 bis zum 1. Januar

2025 lädt die Marke Modebegeisterte ein, sich mit einer Kollektion, die eine

perfekte Mischung aus Stil, Komfort und Eleganz für festliche Anlässe bietet,

voll und ganz der Weihnachtsstimmung hinzugeben.



Im Mittelpunkt der Kampagne steht eine Kollektion von Kleidungsstücken mit

weihnachtlichen Elementen, die Stil und Komfort bieten sollen. Das Zeagoo

Women's Oversized Sweater Vest Dress (https://www.amazon.com/dp/B0D89F8Y6M/ref=v

a_live_carousel?pf_rd_r=EC9T5249WK5WQE561Q51&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_t=Amazo

nStores&pf_rd_i=24D15DA1-CB64-44AA-946C-C89E72170F15&asc_contentid=amzn1.amazonl

ive.broadcast.ee1a5e03-5901-427b-b11e-fdf5251df663&pd_rd_i=B0D89F8Y6M&th=1&psc=1

) ist ein außergewöhnliches Stück. Der lässige Oversized-Stil sorgt für eine

schmeichelhafte Passform für alle Körperformen. Das ärmellose Strickkleid mit

V-Ausschnitt, seitlich geschlitztem Saum und Hahnentrittmuster ist eine

vielseitige Ergänzung für jede Garderobe.





Ein weiteres Highlight der Kollektion ist das Zeagoo Women's 2024 Casual Dress (https://www.amazon.com/dp/B0D3LC1FR3/ref=va_live_carousel?pf_rd_r=EC9T5249WK5WQE561Q51&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_t=AmazonStores&pf_rd_i=24D15DA1-CB64-44AA-946C-C89E72170F15&asc_contentid=amzn1.amazonlive.broadcast.ee1a5e03-5901-427b-b11e-fdf5251df663&pd_rd_i=B0D3LC1FR3&th=1&psc=1) . Das Kleid hat einen klassischenRundhalsausschnitt, lange Ärmel, eine gebundene Taille, ist knielang und hateine schmale Passform, die ein Bäuchlein geschickt kaschiert. Die A-Linie unddas Gürteldesign sind wichtige modische Merkmale für Herbst und Winter. DiesesKleid eignet sich für den Alltag, die Kirche, Hochzeiten, Familienfotos, Partys,Reisen und zum Tanzen und ist auch ein hervorragendes Geschenk für Frauen, dieEleganz suchen.Darüber hinaus hat Zeagoo in einer aufregenden Zusammenarbeit mit der bekanntendeutschen Influencerin @hhfernanda (https://www.instagram.com/hhfernanda/) dieZeagoo x Fernanda-Kollektion (https://www.amazon.de/stores/page/514A9BFF-4ACC-489D-9B41-092A73484755?ingress=0&visitId=e4760454-cda5-4cf5-8110-e87c9722cea8&ref_=as_li_ss_tl) vorgestellt, die eine Reihe von Kleidern mit Samtelementenumfasst, die Eleganz, Mode und einen Hauch von Sinnlichkeit vereinen, perfektfür die festliche Jahreszeit. Das Zeagoo Women's Velvet Dress (https://www.amazon.de/Zeagoo-Samtkleid-Festlich-Partykleid-Cocktail/dp/B0B6HTWFB1?ref_=ast_sto_dp&th=1&psc=1) ist ein Paradebeispiel, erhältlich in den Farben Dunkelgrün,Marineblau, Schwarz und Weinrot. Das aus hochwertigem Samt gefertigte Kleid istbequem, weich, atmungsaktiv und dehnbar und strahlt Eleganz und Luxus mit einemsubtilen Glanz im Licht aus.In dieser festlichen Jahreszeit bietet Zeagoo eine Kollektion, die den Geist derWeihnacht und das Versprechen eines stilvollen neuen Jahres verkörpert. Miteiner Reihe von vielseitigen und eleganten Stücken sorgt die Marke dafür, dassalle ihren perfekten Feiertagslook finden.Über ZeagooZeagoo ist eine Damenmodemarke, die sich der Verbindung von klassischem undmodernem Stil verschrieben hat und Designs entwirft, die Eleganz undSelbstvertrauen zu verschiedenen Anlässen unterstreichen. Die Marke ist für ihreSchlichtheit, ihren Komfort und ihre hochwertige Verarbeitung bekannt und hatsich auf Kleidung spezialisiert, die den raffinierten Geschmack reifer Frauentrifft.Weitere Informationen finden Sie auf: https://zeagoo.com/ .Oder folgen Sie Zeagoo in den sozialen Medien:Instagram: https://www.instagram.com/zeagoo.official/TikTok: https://www.tiktok.com/@zeagooofficialKontakt:Charlotte Liu,charlotte@zeagoo.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/2582764/Zeagoo_Embraces_Holiday_Spirit_Style_Elegance.jpg