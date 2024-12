Bundestagswahl 2024: Parteien kämpfen um Wähler mit radikalen Programmen!

Vor der Bundestagswahl am 23. Februar 2024 präsentieren die Parteien in Deutschland ihre Wahlprogramme und versuchen, Wählerinnen und Wähler zu gewinnen. Die Union, SPD und Grüne haben ihre Programme in Berlin vorgestellt, während auch die Positionen von FDP, AfD, Linken und der BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) bekannt sind. Die Schwerpunkte der Parteien variieren stark: Die SPD unter Kanzler Olaf Scholz setzt auf soziale Sicherheit und gute Löhne, während Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz drastische Steuersenkungen verspricht. Die FDP fokussiert sich auf wirtschaftliche Reformen, während die Grünen eine sozialverträgliche Umsetzung des Klimaschutzes anstreben.

Die AfD fordert einen Austritt aus der EU und dem Euro, während die Linke niedrigere Mieten und Lebenshaltungskosten in den Vordergrund stellt. Die BSW fordert ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine. Bei den Steuerentlastungen sind sich die Parteien uneinig: Während die SPD Entlastungen für 95 Prozent der Steuerzahler verspricht, will die Union den Einkommensteuertarif schrittweise senken. Die Grünen und FDP haben konkrete Vorschläge zur Erhöhung des Grundfreibetrags.