Kurseinbruch

Nach einem erfolgreichen Durchbruch des S&P 500 Index über seine Vorgängerhochs von 4.818 Punkten aus Januar 2022 zu Beginn dieses Jahres hat bei dem Index ein Folgekaufsignal ausgelöst, favorisiert wurde zunächst ein Anstieg an das 138,2 % Fibo, später an das 161,8 % Niveau. Doch beide potenziellen Trendwendestellen wurden förmlich überrannt, in der Folge konnte das Barometer auf insgesamt 6.099 Punkte bis Anfang Dezember und damit das 200 % Projektionsziel zulegen. Wenige Punkte vor dieser Marke drehte das Barometer schließlich zur Unterseite ab, zunächst aber noch in einem kleineren Rahmen. Der Fed-Zinsentscheid und vor allem die im Anschluss abgehaltene Pressekonferenz drückte jedoch sichtlich auf die Stimmung der Anleger, der S&P 500 Index verlor gestern annähernd drei Prozent an Wert.

Trendbruch möglich