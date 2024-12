Intel bald mit neuer Chance?

Aktuell wird das Intel-Papier noch in Grund und Boden gestampft, die wichtigsten Indikatoren und Oszillatoren zeigen jedoch einen überverkauften Zustand an und dienen dadurch als gewisser Kontraindikator. Weitere Abschläge auf 18,84 US-Dollar sind zwar noch zwingend einzuplanen, wünschenswert wären im Anschluss jedoch die Ausbildung eines Bodens und eine technische Gegenbewegung. Im Erfolgsfall könnten Gewinne an 20,00 und darüber an 21,10 US-Dollar aufkommen, spätestens ab 22,00 US-Dollar sollten wieder längere Gewinnmitnahmen eingeplant werden. Für unerschrockene Investoren ergibt sich hierdurch womöglich schon bald die Chance an einer steigenden Intel-Aktie zu partizipieren. Geht dagegen das Jahrestief bei 18,84 US-Dollar nachhaltig und mindestens auf Wochenschlusskursbasis zu Bruch, müssten sich Investoren auf weitere Verluste mindestens in den Bereich von 17,26 und darunter 17,11 US-Dollar einstellen. Eine solche Entwicklung würde natürlich ein Short-Investment klar begünstigen.

Trading-Strategie: