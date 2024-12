Wienerberger AG startet Aktienrückkaufprogramm: Bis zu 35 Mio. Euro geplant!

Die Wienerberger AG hat am 20. Dezember 2024 ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen, das den Erwerb von bis zu 1.125.000 eigenen Inhaberstammaktien, was etwa 1,0% des Grundkapitals entspricht, vorsieht. Der Rückkauf soll im Zeitraum vom 30. Dezember 2024 bis voraussichtlich 7. Februar 2025 über die Wiener Börse erfolgen. Der Vorstand der Wienerberger AG stützt sich dabei auf eine Ermächtigung, die in der 155. ordentlichen Hauptversammlung am 7. Mai 2024 erteilt wurde.

Der Rückkaufpreis für die Aktien wird mindestens 1,00 Euro betragen und darf höchstens 20% über dem durchschnittlichen ungewichteten Börsenschlusskurs der letzten zehn Handelstage vor dem jeweiligen Rückkauf liegen. Insgesamt plant die Wienerberger AG, bis zu 35 Millionen Euro für das Rückkaufprogramm aufzuwenden. Die zurückgekauften Aktien sollen für verschiedene Zwecke verwendet werden, die im Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung festgelegt sind.