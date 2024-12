Visa tritt auf der Stelle

Die aktuelle Schiebephase zwischen 313,90 und dem bisherigen Rekord bei 321,62 US-Dollar kann vorläufig als neutral angesehen werden, auch der seit Anfang November etablierte Aufwärtstrend stützt die Kurse in der Visa-Aktie. Sollte sich jedoch das Topping-Muster durch einen Kursrutsch mindestens unter 310,00 US-Dollar verfestigen, müssten bei Visa die Segel gestrichen werden, in der Folge könnte es zu Abgaben auf 306,08 und darunter in den Bereich der zahlreichen Kurslücken aus Oktober/November um 285,56 US-Dollar talwärts gehen. Dort würde die Aktie zudem auf einen vorherigen Aufwärtstrend sowie den EMA 200 treffen, beide wirken stabilisierend auf das Papier ein. Auf der Oberseite bleibt das Aufwärtspotenzial jedoch auf das 200 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 328,28 US-Dollar beschränkt, kann aber lediglich durch einen Ausbruch über 322,00 US-Dollar erreicht werden. Investierte Anleger sollten ihr Stopp-Management nun sichtlich nachregulieren.

Trading-Strategie: