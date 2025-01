Hauck Aufhäuser IB senkt Aixtron auf 'Hold' - Ziel 13,80 Euro

senna7 schrieb 07.01.25, 15:51

Das schöne an der Börse ist es ja , das es unterschiedliche Meinungen gibt ... ich richte mich sehr oft an Charts und wenn ich einen zu große Übertreibung sehe

( hier die Tiefs bei 13-15 )

und es den Anschein hat , das der Abwärtstrend -nach einer Bodenbildung- wieder nach oben dreht - dann geht es rein .... aber nicht wegen 15 oder 20 % bei der Aktie ... ( es sei denn ich handle mit Hebelprodukten , weil es ja dann oft gleich 50 - 100 % sind )



Ich bin aber eben auch nur ein Kleinanleger und kein so dicker Fisch wie vielleicht Mediacool der für mich sehr große Summen handelt. ( aber ich denke wenn es mir um 15 - 20 % geht dann nehm ich lieber Hebelprodukte ) .



Also meine Kursziele seht Ihr in meinen Charts wo ich hier eingestellt habe ... und unter 20 Euro geb ich aktuell rein gar nichst her , sondern sammele ich an "schwachen Tagen " einfach noch ein wenig ein ....

" Der Trend is your Friend "