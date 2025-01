AM Green und DP World schließen sich zusammen, um Indien als globale Drehscheibe für grüne Moleküle zu etablieren

HYDERABAD, Indien, 14. Januar 2025 /PRNewswire/ – AM Green, ein führendes Unternehmen in der Produktion von grünem Wasserstoff und Ammoniak, hat sich mit DP World, einem weltweit führenden Logistikunternehmen, zusammengetan, um eine nachhaltige Lieferkette für grüne Kraftstoffe und Chemikalien zu schaffen. Diese Zusammenarbeit wird die weltweiten Bemühungen um die Dekarbonisierung erheblich verstärken, da sie nahtlose Exporte in wichtige Verbrauchermärkte ermöglicht.

Im Rahmen der im Dezember unterzeichneten Absichtserklärung werden DP World und AM Green gemeinsam eine Logistik- und Lagerinfrastruktur entwickeln, um den weltweiten Export von 1 Million Tonnen (MTPA) grünem Ammoniak und 1 MTPA grünem Methanol zu erleichtern. Dazu gehören:

§ Entwicklung der Hafeninfrastruktur in den AM Green Net-Zero Industrial Clusters zur Erleichterung des weltweiten Exports,

§ Aufbau einer Bunkerinfrastruktur in Dubai, Indien und Südostasien für grünes Ammoniak und Methanol aus AM Green-Anlagen,

§ Aufbau einer strategischen Terminalinfrastruktur in der Europäischen Union, im Fernen Osten und in den Vereinigten Arabischen Emiraten, um die erforderliche kohlenstofffreie Lieferkette zur Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu schaffen.

AM Green entwickelt mehrere Projekte in ganz Indien, bei denen erneuerbare Energiequellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft zur Herstellung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF), grünem Ammoniak, grünem Wasserstoff, Chemikalien und Biokraftstoffen genutzt werden. Es hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2030 eine Produktionskapazität von 5 MTPA zu erreichen, die einen wesentlichen Beitrag zu Indiens Netto-Null-Zielen und den globalen Dekarbonisierungszielen leisten wird. Das Unternehmen hat bereits eine endgültige Investitionsentscheidung für ein 1 MTPA Green Ammonia Projekt in Kakinada, Andhra Pradesh an der Ostküste Indiens getroffen.