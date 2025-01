Richemont-Zahlen beflügeln europäische Luxuswerte

ZÜRICH/PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Zahlen von Richemont haben am Donnerstag den ganzen Sektor angetrieben. Der Schweizer Standardwert sprang um 15,9 Prozent auf 161,25 Franken nach oben und überwand damit die Vorjahreshochs.

Für den Luxusgütersektor wirkten die Zahlen wie eine Initialzündung. So zogen Swatch um 7,7 Prozent an, während LVMH und Kering ebenfalls über sieben Prozent im Plus lagen. Letztere profitierten auch vom Verkauf von drei Immobilien in Paris an die Private-Equity-Firma Ardjan.