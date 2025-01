So sieht das Rebranding aus und das können andere Unternehmen daraus lernen (FOTO)

Gochsheim (ots) - Jaguar steht mit seinem Rebranding im Mittelpunkt der

Aufmerksamkeit: Eine Kampagne, die auf die Präsentation von Autos verzichtet und

ein Showcar in auffälligem Pink und Blau - dieser Schritt markiert einen mutigen

Neuanfang. Dabei verfolgt die Marke Ansätze, die auch für andere Unternehmen

viel Potenzial bieten.



Im Fokus der Strategie steht eine starke Markenidentität, die Jaguar dabei

hilft, sich in einem hart umkämpften Markt zu behaupten. Das Unternehmen zeigt,

wie Tradition und Moderne erfolgreich vereint werden können - auch wenn diese

Herangehensweise für Diskussionsstoff sorgt. Welche Strategien hinter der

Neuausrichtung stehen und welche Lehren sich daraus ziehen lassen, beleuchtet

dieser Beitrag.





Deshalb macht ein Rebranding SinnMit der neuen Kampagne hat Jaguar eine überraschende Neuausrichtungeingeschlagen. Statt wie gewohnt Autos in den Mittelpunkt zu stellen, liegt derFokus nun auf Emotionen und Lifestyle. Anstelle von technischen Features geht esdem Automobilhersteller nun um Erlebnisse und Geschichten. Das macht die Markenicht nur menschlicher und nahbarer, sondern spricht auch die Bedürfnisse undWerte der Zielgruppe an, wie Individualität, Freiheit und Wohlstand.Unterstützt wird das Rebranding durch ein visuelles Statement. Das Showcar inleuchtendem Pink und Blau bricht bewusst mit den Farbtönen, die traditionell dieAutomobilindustrie prägen. Die Wahl dieser Farben verkörpert Dynamik,Kreativität und Fortschritt - Werte, die insbesondere für eine jüngere undprogressive Zielgruppe von Bedeutung sind und die Marke klar vom Wettbewerbabheben. Ganz bricht der Automobilhersteller jedoch nicht mit seiner Tradition.Seine Treue zu den britischen Wurzeln bleibt und somit auch die bestehendenKunden. Es geht mehr darum, neue und moderne Elemente einzubinden und denKundenkreis zu erweitern.Diese Erfolgsstrategien können sich andere Unternehmen abschauenVon dem Rebranding können zahlreiche Unternehmen lernen. Denn in einemKonkurrenzkampf befinden sich heutzutage viele Betriebe. Je geschickter sie sichim Marketing positionieren, desto besser können sie sich von Wettbewerbernabheben. Am Beispiel Jaguar kann man unterschiedliche Strategien erkennen:Storytelling statt ProduktpräsentationDie Kampagne von Jaguar zeigt eindrucksvoll, dass durchdachtes Storytelling mehrWirkung entfalten kann als die reine Darstellung von Produkten. Geschichtenverleihen einer Marke etwas Greifbares, wecken Interesse und hinterlassen einenbleibenden Eindruck. Unternehmen, die emotionale oder inspirierende Erzählungenin ihre Kommunikation einbinden, schaffen es, sich langfristig stärker zu