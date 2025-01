Atomreaktor in Belgien schaltet sich wegen kaputter Pumpe ab

DeplorableMillenial schrieb 30.06.24, 16:43

Wie lautet der Spruch: Politische Börsen haben kurze Beine. Aber obwohl ich es kurz vor 13 auch schon sehr verlockend angesehen habe, warte ich noch ab. Engie wird m.E. unabhängig von politischer Lage weiterhin funktionieren aber ich frage mich schon, wie werde ich als "Ausländer" demnächst steuerlich behandelt. Ändert sich das DBA oder ist eine Vorabbefreiung nicht mehr möglich? Sollte zB von der Dividende mehr als 30% abgezogen werden, dann würde ich eigentlich alle frz. Positionen auflösen, daher auch Engie. Das gilt es für mich jetzt abzuwarten. 15 wäre ein guter Einstiegspunkt gewesen und 10-11-12 sicherlich besser, aber wenn man das Investment als Dividendeninvestment ansieht, nicht ganz so relevant. Sollte sich steuerpolitisch nichts ändern wären das aktuell absolute Schnapperkurse. Und es hat ja nicht nur Engie so erwischt, Pernod Ricard als Bsp ist auch brutal abgestürzt. Ich werde es beobachten und bin optimistisch, dass das Investment so weitergehen kann.