Intersport-Händler wollen trotz Konsumflaute wieder wachsen

Im Geschäftsjahr 2023/24 haben die Intersport-Händler unter anderem wegen der getrübten Konsumstimmung etwas weniger Geschäft gemacht. Mit 3,46 Milliarden Euro lag der Umsatz gut ein Prozent unter dem Rekordwert ein Jahr zuvor. Man habe sich aber das dritte Jahr in Folge besser entwickelt als der gesamte Sportmarkt - und so Marktanteile gewonnen, sagte von Preen. Das Geschäftsjahr von Intersport dauert wie bei vielen Handelsunternehmen jeweils von Anfang Oktober bis Ende September.

HEILBRONN (dpa-AFX) - Trotz sparsamer Kunden und Wirtschaftskrise blicken die Intersport-Händler zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr. "Wir werden wieder auf den Wachstumskurs von mehr als fünf Prozent zurückkehren", sagte der Vorstandschef des Händlerverbunds, Alexander von Preen, in Heilbronn. Er sei optimistisch, dass stabilere Rahmenbedingungen in Deutschland zu einem Wachstumsschub im Handel führen werden.

Konkrete Angaben zum Gewinn machte der Händlerverbund nicht. "Wir sind glücklicherweise in der Situation, dass wir immer noch attraktive Gewinne schreiben. Aber die Situation ist deutlich angespannter als vor zwei Jahren", sagte von Preen. Die Lohn- und Energiekosten seien explodiert. Das schlage natürlich auf den Gewinn durch. Zusammen mit überbordender Bürokratie sei das für viele Händlerinnen und Händler existenzbedrohlich.

Intersport auf Expansionskurs



Intersport ist nach eigenen Angaben Deutschlands größte Sporthändlergruppe. Ihr gehörten zuletzt bundesweit rund 700 Händlerinnen und Händler mit mehr als 1.400 Geschäften an. Mehr als 400 davon firmieren auch unter dem Namen Intersport. Bis 2030 will der Verbund seinen Umsatz auf etwa sechs Milliarden Euro steigern - und damit auf einen erwarteten Marktanteil von gut 30 Prozent. Um das zu erreichen, peilt Intersport im Durchschnitt ein Wachstum von mehr als fünf Prozent pro Jahr an. 2021/22 und 2022/23 hatte die Genossenschaft das selbstgesteckte Ziel zum Teil deutlich übertroffen.

Außerdem expandiert Intersport kräftig: Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen mindestens 100 neue Geschäfte in Deutschland dazukommen. Die Hälfte des 2023 ausgegeben Ziels werde voraussichtlich bereits im Herbst erreicht. Man denke daher auch darüber nach, sich ein noch ambitionierteres Ziel zu setzen, sagte von Preen. Auch Zukäufe stehen demnach zur Debatte./jwe/DP/nas

