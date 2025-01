Eurokurs kaum verändert vor US-Zinsentscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüssen der US-Notenbank Fed wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0435 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Am Devisenmarkt blicken die Anleger auf die Zinsentscheidung der USA, die am Abend auf dem Programm steht. Es wird fest damit gerechnet, dass die Fed bei den Zinssenkungen eine Pause einlegen wird und den Leitzins unverändert in der Spanne zwischen 4,25 Prozent und 4,50 Prozent hält.