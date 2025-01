Wie die Kanzlei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte den Mittelstand strategisch begleitet (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - M&A-Transaktionen sind komplex und risikobehaftet - der Erfolghängt von der richtigen rechtlichen Begleitung ab. Dr. Sebastian von Allwörden,Benjamin von Allwörden und Titus Wolf von der Kanzlei VON ALLWÖRDENRechtsanwälte bieten präzise Lösungen für mittelständische Unternehmen, die indiesem Bereich strategisch und rechtlich sicher agieren wollen. Wie die Kanzleiden M&A-Prozess ihrer Mandanten durch Expertise, digitale Effizienz und eineklare Vision zum Erfolg führt, erfahren Sie hier.Im deutschen Mittelstand stehen Tausende von Unternehmern vor einer derentscheidendsten Aufgaben ihrer Karriere: der Übergabe ihres Lebenswerks. Dochdie Bereitschaft der jüngeren Generation, in das Familiengeschäft einzusteigen,nimmt kontinuierlich ab - und so gewinnt die Option, das Unternehmen anstrategische Investoren, Nachfolger aus dem eigenen Management oderPrivate-Equity-Gesellschaften zu verkaufen, immer mehr Bedeutung. DieKomplexität solcher M&A-Transaktionen erfordert jedoch eine frühzeitige undprofessionelle Planung, um rechtliche, steuerliche und operative Risiken zuminimieren. Typische Fehler wie die zu späte Einbindung von Beratern oder dieungesicherte Weitergabe sensibler Unternehmensdaten können den Verkaufsprozesserheblich gefährden. Unternehmer, die der Ansicht sind, die Nachfolgeeigenständig regeln zu können, laufen Gefahr, den Wert ihres Lebenswerksletztendlich durch Nachlässigkeiten oder unvorteilhafte Vertragsbedingungen zuschmälern. "Eine Nachfolgeregelung ohne professionelle Unterstützung gleichteinem Blindflug", warnt Rechtsanwalt Dr. Sebastian von Allwörden, Partner derKanzlei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte. "Es ist nicht die Frage, ob etwasschiefläuft - sondern wie schwerwiegend die Folgen sein werden.""Frühzeitige und professionelle Unterstützung ist der Schlüssel, um den Wert deseigenen Unternehmens zu sichern und die Übergabe reibungslos zu gestalten",erklärt Benjamin von Allwörden, ebenfalls Partner der Kanzlei. "Unsere Aufgabeist es, dafür zu sorgen, dass die Weitergabe des Unternehmens nicht zum Risikowird, sondern zur Chance." Zusammen mit Rechtsanwalt Titus Wolf bilden die dreiRechtsanwälte das Expertenteam hinter der Kanzlei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte,die sich als Full-Service-Wirtschaftskanzlei auf die Bedürfnisse desMittelstands spezialisiert hat. Mit einer klaren wirtschaftsrechtlichenAusrichtung unterstützt die Kanzlei kleine und mittelständische Unternehmen inden relevanten Rechtsbereichen - vom Handels- und Gesellschaftsrecht über dasSteuerrecht bis hin zum Arbeitsrecht. Vom Standort der Kanzlei in Hamburg ausberät die Wirtschaftskanzlei bundesweit Unternehmerinnen und Unternehmer und