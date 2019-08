Die Zinskurve in den USA hat sich invertiert, langfristige Anleihen werfen weniger Rendite ab als die Kurzläufer. Wenn man nun die letzten 50 Jahre als Vergleichszeitraum heranzieht, kündigte diese Konstellation immer eine heraufziehende Rezession in der amerikanischen Wirtschaft an. Aber die Rezession kam niemals sofort, sondern im Schnitt erst 311 Tage später. Das statistisch relevante Datum ist der 20. Juni 2020.

Die neue Eskalation im Handelsstreit hilft nicht, die Lage an den Börsen zu beruhigen. Im Gegenteil: Weder der Deutsche Aktienindex noch der S&P 500 sind aktuell zu einer Bodenbildung in der Lage. Am 12. September tagt die Europäische Zentralbank. Sie könnte neue geldpolitische Maßnahmen verkünden und damit für einen kurzfristigen Aufwärtsimpuls an der Frankfurter Börse sorgen. Bis dahin geht es im DAX darum, die Unterstützung bei 11.336 Punkten zu halten.

Wichtig werden jetzt die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen am kommenden Sonntag. Mit ihrem Ausgang dürfte auch die Frage verbunden sein, ob die Große Koalition überlebt. Damit wiederum wäre die Frage verbunden, ob eine jetzt immer stärker diskutierte Steuerreform in Deutschland kommen wird – und wie schnell. Die USA haben den Unternehmenssteuersatz deutlich auf 21 Prozent gesenkt, auch Frankreich plant die Senkung auf 25 Prozent. In Deutschland liegt der Steuersatz noch zwischen 30 und 35 Prozent. Das ist nicht mehr wettbewerbsfähig, Deutschland muss hier zeitnah nachziehen.