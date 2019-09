FRANKFURT (dpa-AFX) - Thyssenkrupp zählt nicht mehr zu den 30 wertvollsten Börsenunternehmen in Deutschland. Der Essener Industrie- und Stahlkonzern muss wegen seines drastisch gesunkenen Aktienkurses den Dax verlassen. Das teilte die Deutsche Börse am Mittwochabend in Frankfurt mit. Ersetzt wird der Traditionskonzern in dem Leitindex durch den Triebwerksbauer MTU .

In den MDax steigen CTS Eventim und Compugroup auf, beides bislang SDax -Werte. Norma und Deutsche Euroshop steigen dafür aus dem MDax in den SDax ab.

Aumann fällt aus dem SDax heraus, die VW -Abspaltung Traton steigt in den Index für kleine Werte auf./hff/fba/tih