Die Märkte werden sich heute auf zwei Ereignisse fokussieren: erstens die US-Arbeitsmarktdaten (14.30Uhr), und zweitens auf die Rede von Jerome Powell in Zürich (18.30Uhr). Gestern eine starke Rally aufgrund der erneut aufgeflammten Hoffnungen im Handelskrieg (im Video dazu ein Schema, das sich immer wieder wiederholt) und guten US-Konjunkturdaten – aber all das könnte die Fed zögerlicher machen in Sachen Zinssenkungen. Umso bedeutender daher, ob heute die US-Arbeitsmarktdaten als wichtigste Konjukturdatum der USA diese jüngsten Zahlen bestätigen – und ob die Aussagen von Powell die Zinssenkungshoffnungen der Märkte erfüllen (derzeit eingepreist 4,4 Senkungen in den nächsten zwölf Monaten). Heute findet also gewisserma0en ein Abgleich zwischen Erwartungen und Realität statt..

Das Video "Powell und US-Arbeitsmarktdaten!" sehen Sie hier..