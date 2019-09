E-Autos haben in Deutschland bisher keinen leichten Stand. Laut einer Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) kommt der Kauf eines Stromers für zwei Drittel der Befragten Deutschen (64 Prozent) vorerst nicht in Frage. Wie sehen Auto-Experten die Zukunft von Elektroautos in Deutschland?

Peter Fuß, Partner bei EY, erklärte: „Die Verbraucher sind nach wie vor skeptisch bei elektrisch oder autonom fahrenden Fahrzeugen. Den Automobilherstellern und der Politik ist es bisher nicht gelungen, dem Großteil der Autokäufer den Mehrwert der E-Mobilität zu vermitteln. Im Gegenteil: Nach wie vor fehlt in Deutschland die nötige Infrastruktur. Elektroautos werden spätestens 2021 einen Anteil von fünf Prozent an den Neuzulassungen in Deutschland haben – dann werden deutlich mehr Ladesäulen benötigt.“