Die Aktie des US-Ölmultis Exxon Mobil markierte im Sommer 2016 sein letztes großes Hoch und driftete anschließend in einen Abwärtstrend hinein. Dieser hält bis heute an, den Tiefpunkt erreicht das Wertpapier bereits im Dezember letzten Jahres bei 66,53 US-Dollar. Seit Anfang des zweiten Quartals 2018 hat sich ein untergeordneter Abwärtstrend eingeschlichen, der mit dem heute zu erwartenden Kursaufschwung jedoch fallen könnte und hieraus ein klares Kaufsignal hervorgehen dürfte. Investoren sollten sich diese Aktie jetzt sehr viel genauer ansehen!

Ausbruch und Kaufsignal möglich

Bereits in den letzten Handelstagen präsentierten Exxon Mobil vergleichsweise stark, der EMA 50 konnte im Freitagshandel wieder zurückerobert werden. Nun aber blockiert der kurzfristige Abwärtstrend bestehend seit April dieses Jahres ein Weiterkommen des Wertpapiers, der vorbörsliche Kurssprung könnte jedoch für ein handfestes Kaufsignal und Kursgewinne zunächst in den Bereich von 75,33 US-Dollar sorgen. Darüber bestünde die Möglichkeit bis an den Horizontalwiderstand von 77,75 US-Dollar anzuknüpfen. Für dieses Szenario können Anleger beispielsweise auf den Turbo Call Long Optionsschein WKN MC3FEG setzen und eine maximale Rendite von 55 Prozent erzielen. Bleibt der nachhaltige Ausbruch über das Kaufniveau von mindestens 73,50 US-Dollar hingegen aus, wären kurzfristige Rückläufer an die Tiefstände vom Donnerstag bei 70,70 US-Dollar durchaus vorstellbar. Geht es hingegen unter das markante Unterstützungsniveau von 70 US-Dollar abwärts, könnte sogar ein Test der August bei 66,53 US-Dollar drohen.