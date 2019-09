United Internet (UI) ist den Konsumenten durch Marken wie GMX, Web.de oder 1&1 bekannt. Über die Tochter 1&1 Drillisch (DRI) nimmt das Internetunternehmen auch am Mobilfunkmarkt in Deutschland teil. Mittlerweile hält UI 75,1 % an DRI. Die Kosten für die Umsetzung eines 5G-Netzes schlagen als Folge die nächsten Jahre auch bei der Mutter UI durch. Von den 6,5 Milliarden Einnahmen für den Bund durch die Auktion der 5G Frequenzen hat DRI 1,1 Milliarden beigesteuert.

Weiters hatte UI am 15. August mitzuteilen, dass die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt werden muss. Trotzdem löste diese Meldung eine signifikante Kurssteigerung aus. Offensichtlich erwarteten die Marktteilnehmer schlimmeres. Langfristig betrachtet ist von einer Long-Strategie abzuraten, obwohl die Aktie schon weit gefallen ist. Betrachtet man die Zeitspanne zurück bis Mitte 2018, so hat der Aktienkurs mehr als die Hälfte abgeben müssen.

Zum Chart