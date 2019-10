Börse Daily am Sonntag mit DAX, Henkel, Fraport, MTU, SP500, Amazon, Intel, Kupfer

die Aktie des Konsumgüterherstellers Henkel befindet sich in einem wochenlangen Aufwärtstrend und aktuell in einer Abwärtskorrektur. Diese Abwärtskorrektur könnte zu einem Trendwechsel bei dem Titel führen. Zwar befinden sich die Papiere von Henkel derzeit direkt an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals und könnten nun wieder ansteigen und dem übergeordneten Aufwärtstrend folgen.

Allerdings hat die vorherige Abwärtsbewegung schon einige Dynamik entwickelt. Unter dem 10er-EMA (blaue Linie im Chart) ist eher mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Besonders vor dem Hintergrund der allgemeinen Schwäche der internationalen Aktienmärkte ist ein Durchbruch aus dem Trendkanal nach unten zu erwarten. Vorher wäre zwar noch eine Aufwärtsbewegung möglich, die aber nur kurzfristig stattfinden sollte.