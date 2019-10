Wirecard – der nächste Schritt sieht anders aus

Liebe Leser, letzte Woche haben wir unseren 17. Trade auf Wirecard vollzogen seit Frühjahr. Montag früh um 10.30 Uhr haben wir ihn geschlossen und es war Trade Nummer 17, der positiv verlief. Diesmal – schnelle 15% Gewinn binnen 3 Tagen. Wenn Sie bei Trade Nummer 18 dabeisein möchten, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Exklusivbereich oder – speziell für Turbos - hier den Turbo-Trader. Vom Gefühl her wird unser nächster Trade in Wirecard ein längerfristiger sein. Denn auf mehreren Ebenen entscheidet sich der Weg der Aktie gerade, der Kapitalmarkttag, die Empfehlung von JP, die Ergebnisse für Q.3 sind aber nur ein Wegweiser. Das echte Signal erarbeitet die Aktie sich gerade und es sieht anders aus als viele erhoffen. Denn die Daten zeigen in der Wirecard ein spezielles Interesse. Wir werden den nächsten Trade sicher alsbald wagen, denn die Volatilität in der Aktie bleibt uns erhalten. Gott sei dank. Für alle Neulinge:

Der Turbo-Trader liegt jetzt seit Start am 1.8 bei rund plus 20% auf das gesamte Depot gerechnet. Übrigens – wer wissen möchte, mit wem er es eigentlich zu tun hat – Daniel war gestern früh bei n-tv. Hier zu sehen. Der Trade auf Wirecard kam dazu im Übrigen nicht aus dem Nichts, sondern ergab sich aus unseren Daten, Sentiments und unserer Antizipation des Kapitalmarkttags.