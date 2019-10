Angesichts der doch ziemlich desaströsen Nachrichtenlage könnte man das Geschehen an den Aktienmärkten durchaus als "glimpflichen Abverkauf" bezeichnen! Heute vormittag zunächst die Schllagzeilen zum Brexit - die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexit steigt damit deutlich an. Dann die Drohung Chinas, zurückzuschlagen angesichts der Aufnahme von 28 chinesischen Firmen in die US-Blacklist. Dann ein Bericht, wonach die chinesische Delegation einen Tag früher als geplant abreisen werde aus Washington - und schließlich der Plan der US-Regierung einer Art softer Kapitalkontrollen für US-Investments in China. Reichlich Stoff für einen herben Abverkauf - aber die Aktienmärkte klammern sich noch an den Strohhalm einer wundersamen Einigung im Handelskrieg zwischen den USA und China..

