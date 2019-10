Wirecard dominierte die Diskussionen im w:o Forum in der ersten Oktoberwoche. Der entsprechende Thread wurde in den letzten Tagen über 30.000 Mal pro Tag aufgerufen. Was ist bei Wirecard los?

Neben Wirecard spielt die Biotechnologiebranche derzeit eine besonders große Rolle für die w:o Community. Hier stehen speziell Clinuvel Pharmaceuticals und Sirona Biochem im Fokus der w:o Nutzer.

TOP 2: Clinuvel-Aktie und Sirona-Aktie

Nachdem der Kurs der australischen Clinuvel-Aktie nach der Zulassung der Medikaments "Scenesse" durch die amerikanische FDA schlagartig um 50 Prozent nach oben geschossen war, machte sich im Clinuvel-Thread allgemeine Euphorie breit.

Ähnlich sieht es im Sirona Biochem-Thread aus: Die kanadische Firma hatte in der letzten Woche einen wichtigen Deal mit der "Tinyi Trading Company" eingefädelt. Dieser wird Sirona unter anderem exklusive Distributionsmöglichkeiten in China ermöglichen. Obwohl der Kurs der Sirona Biochem-Aktie nicht unmittelbar auf die gute Nachricht reagierte, zeigt man sich im w:o Forum hocherfreut über die Neuigkeit:

Nutzer "sirlacoura" dazu: "Der Kurs heute, ist erstmal zweitrangig. Viel wichtiger ist, dass sich das Puzzle Stück für Stück zusammensetzt. Interessant wird sein, wo der Kurs Ende 2020 stehen wird und alle vor Freude so machen [...]".

TOP 3: Cannabis- und Rohstoffaktien

Obwohl das Interesse der Anleger an Cannabisaktien im Jahr 2019 deutlich abgeklungen war, ist das Interesse der w:o Community an "Pot-Aktien" ungebrochen hoch. Der Fokus der w:o Nutzer lag hier in den letzten Tagen besonders auf dem Speakeasy Cannabis Club, Aurora Cannabis und AgraFlora Organics.

Im Bereich Rohstoffe interessierten sich die w:o Nutzer besonders für Aktien von Lithiumminen. Obwohl diese Branche in jüngerer Vergangenheit nicht durch spektakuläre Nachrichten aufgefallen ist, wurden die Threads zu Cape Lambert Resources und European Lithium in der letzten Woche bis zu 5.000 Mal pro Tag aufgerufen. Das Interesse an alternativen Energien und der Zukunft des Individualverkehrs ist also in der w:o Community ungebrochen hoch.

Hardy Schilling

Head of Support & Community