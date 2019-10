Lange Zeit arbeitete sich der Dax am massiven Widerstandsbereich um 12.500 Punkte herum ab. Diverse Vorstöße liefen ins Leere. Ein Test des bisherigen Jahreshochs aus dem Juli (damals bei knapp 12.650 Punkten markiert) wollte schlichtweg nicht gelingen. Die robuste Vorstellung der US-Indizes in Verbindung mit einem gewissen Brexit-Optimismus ließ den Dax dann allerdings doch noch über die 12.500 Punkte laufen. Das damit geneierte Kaufsignal entfaltete rasch Wirkung. Der Index erreichte zügig die 12.650 Punkte und markierte schließlich mit knapp 12.800 Punkten ein neues Jahreshoch, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dennoch hat sich unterm Strich für den Dax die charttechnische Lage deutlich aufgehellt. Allerdings sollte man die Unterseite weiterhin im Auge behalten, denn bereits ein Rücksetzer unter die Zone 12.500 / 12.430 Punkte würde die Karten neu mischen.

An potentiell einflussreichen Themen mangelt es in diesen Tagen nicht. Neben der US-Quartalsberichtssaison (die bislang recht ordentlich verläuft) gilt es natürlich weiterhin, die Entwicklungen rund um den Brexit zu verfolgen. Der unter großem Leidensdruck erzielten Einigung zwischen der EU und der britischen Regierung blieb die „Krönung“ durch das britische Parlament am Samstag (19.10.) jedoch versagt. Und zu Wochenbeginn gibt es deutlich mehr Fragen als Antworten. Alles und auch nichts scheint derzeit möglich zu sein.

Nichtsdestotrotz stehen aus Sicht des Dax noch einige wichtige Termine an:

Donnerstag (24.10.) u.a. Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe, Einkaufsmanagerindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe (Dienstleistungen), EZB-Leitzinsentscheidung

Freitag (25.10.) u.a. Daten zum GfK-Verbrauchervertrauen, ifo - Geschäftsklimaindex

Insgesamt dürfte dem Dax eine nicht ganz so einfache Handelswoche ins Haus stehen. Aufgrund der Relevanz der anstehenden Termine ist mit Impulsen auf den Index zu rechnen.

Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es dem Dax weiterhin gelingen würde, die 12.500 Punkte erfolgreich zu verteidigen. Ein Abtauchen auf 12.430 Punkte wäre unter bullischen Aspekten aber auch noch zu tolerieren, doch darunter sollte es dann nicht mehr gehen. Aktuell sehen wir das bullische Szenario im Vorteil. Neben den 12.850 Punkten stellen die 13.000 Punkte ein potentielles Bewegungsziel dar. Sollte es allerdings unter die 12.430 Punkte gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.