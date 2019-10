Durch die bisherige US-Berichtssaison zieht sich ein jetzt schon klar erkennbares Muster: alles was mit Autos (Ford), Industrie (Caterpillar, 3M) und China zu tun hat (Black & Decker et.) berichtet schwache Zahlen (in Deutschland heute die Ausnahme: Daimler). Auto, Industrie und China – das ist das Herz des deutschen Geschäftsmodells, die heutigen Daten zu den deutschen Einkaufsmanagerindizes zeigen, dass keinerlei Erholung zu erkennen ist in der deutschen Wirtschaft. Gleichwohl der Dax heute mit einem Jahreshoch – die Hoffnung stirbt wohl zuletzt.Draghi heute mit seiner Abschiedsvorstellung, dabei nichts Neues. Und Johnson versucht im Brexit-Drama nun Neuwahlen auszurufen für den 12.Dezember..

