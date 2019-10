United Technologies kann die Bären vorerst vom Chart verjagen und sich über dem Zwischenhoch absetzen. Damit ändert sich unser Count und wir gehen von einem unmittelbaren Ausbruch aus.

Des weiteren erachten wir Welle [ii] in Rot als abgeschlossen und sehen nun die Bullen ein neues Hoch in Welle (iii) in Blau ausbauen. Eine Nuss, die es noch zu knacken gilt, ist der Widerstand beim letzten Hoch bei $144.40. So wie sich die Bullen in den letzten Wochen jedoch präsentiert haben, haben wir aktuell keine Bedenken, dass dieser Schritt nicht gelingen wird.