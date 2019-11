FRANKFURT (dpa-AFX) - Geschäftszahlen der Deutschen Post und von Infineon haben den Anlegern am deutschen Aktienmarkt am Dienstag Mut gemacht. Nach zwei eher verhaltenen Handelstagen rückte der deutsche Leitindex Dax um 0,21 Prozent auf 13 226,45 Punkte vor.

Etwas Rückenwind lieferten sowohl eine Kurserholung an der Wall Street am Vorabend als auch überwiegend positiv aufgenommene Geschäftszahlen, insbesondere vom Chiphersteller Infineon . Dessen Aktien schnellten um 6,6 Prozent in die Höhe und waren damit der Favorit im Dax. Das vierte Geschäftsquartal und der Profitabilitätsausblick für 2020 seien besser als erwartet ausgefallen, erklärte Analyst Florian Treisch von der Commerzbank.