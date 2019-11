US-Anleihen verbuchen Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Auch wenn der Aktien-Leitindex Dow Jones Industrial erneut auf ein Rekordhoch stieg, blieb es an den Finanzmärkten insgesamt beim Bild der vergangenen Tage, bei dem die Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Handelskonflikts zwischen den USA und China den Festverzinslichen etwas Rückenwind gab.

Auch Aussagen von Jerome Powell zur weiteren Geldpolitik in den USA waren kein Störfaktor für die Rentenpapiere. Der Notenbankpräsident signalisierte erneut eine Zinspause, sofern sich die amerikanische Wirtschaft nicht unerwartet abschwächt. Nachdem die Fed Ende Oktober den Leitzins das dritte Mal in diesem Jahr gesenkt hatte, war von den Währungshütern bereits klar gestellt worden, dass zunächst keine weiteren Schritte zu erwarten sind. Neue Daten zur Preisentwicklung in den USA brachten derweil kaum neue Impulse.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,63 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 9/32 Punkte auf 99 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,68 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 17/32 Punkte auf 98 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,87 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 1 11/32 Punkte auf 100 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,35 Prozent./tih/he