Die People's Bank of China (PBOC) – Chinas Zentralbank - kündigte am Freitag in einer Erklärung an, dass man stärker gegen den Kryptowährungshandel vorgehen würde, so Reuters. In ihren Augen birgt der Handel mit Kryptowährungen große Risiken.

Die Mitteilung der PBOC kam, nachdem der chinesische Präsident Xi Jinping letzten Monat sagte, dass China die Entwicklung der Blockchain-Technologie beschleunigen sollte. Die Technologie sei das Rückgrat vieler Kryptowährungen wie Bitcoin. Dies führte zu dem Medienecho, dass die chinesische Zentralbank kurz vor der Einführung einer staatlichen Kryptowährung stünde. Diese News wurde von der PBOC jedoch in einer separaten Pressemitteilung zurückgewiesen.

Xi Jinpings löste mit seiner Bemerkungen einen Ansturm auf Aktien von chinesischen Unternehmen aus, die an Blockchain- oder Digitalwährungs-Geschäften beteiligt sind, so Reuters. Nun sieht alles doch nicht ganz so rosig aus.

