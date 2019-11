Zur Abwechslung ist es heute mal wieder eine positive Nachricht, die aus den laufenden Verhandlungen zwischen den USA und China hin zu einem Handelsabkommen an die Öffentlichkeit dringt. US-Präsident Trump übt sich mal wieder in Optimismus, während das Reich der Mitte härtere Strafen für Verletzungen der Rechte an geistigem Eigentum ankündigt. Das kommt in einer Woche, die in den USA mit „Thanksgiving“ endet und daher etwas ruhiger verlaufen dürfte, gut an der Börse an.

Für den Deutschen Aktienindex ist es wichtig, dass er in der jetzt laufenden Bewegung zumindest einmal ein neues Jahreshoch ausbildet – das wäre bei über 13.374 Punkten der Fall. Sonst könnte es technisch kritisch werden. Denn noch halten die Investoren, die seit Anfang Oktober auf den fahrenden Börsenzug Zug aufgesprungen sind, an ihren Positionen fest. Das ist ein gutes Zeichen. Rutscht der Markt allerdings wieder in Richtung 13.000 Zähler ab, bestünde aus technischer Sicht die Gefahr, dass das Thema Jahresendrally erst einmal zu den Akten gelegt werden muss. Das wäre dann genau das, was Fondsmanager und Anleger nicht sehen wollen. Denn es wäre das Zeichen dafür, dass die Verkäufer, also die Pessimisten, die Kontrolle über den Markt an sich reißen. Derzeit ist dies allerdings noch nicht zu erkennen.

