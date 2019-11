Die Deutsche Bank hat heute ihren Kapitalmarktausblick 2020 veröffentlicht. In dem Ausblick schätzen Kapitalmarktexperten von Deutschlands größtem Geldhaus Entwicklungen der Wirtschaft und einzelner Anlageklassen für das kommende Jahr ein. Die wichtigsten Erkenntnisse und Prognosen:

Für das nächste Jahr erwartet die Deutsche Bank „eine leichte Erholung der Weltkonjunktur, sofern die Entspannung im Handelsstreit anhält“. Der Brexit, die US-Wahl und andere (politische) Unsicherheitsfaktoren dürften an den Kapitalmärkten für Volatilität sorgen. Deshalb rät Deutschlands größtes Bankhaus Anlegern: „Zuerst Risiken absichern, dann Chancen nutzen“.

„Das Topthema in der Wirtschaft und an den Kapitalmärkten dürfte 2020 aber der Präsidentschaftswahlkampf in den USA sein“, sagte Stefan Schneider, Chefvolkswirt für Deutschland bei Deutsche Bank Research.

Auch 2020 wird die Niedrigzinsphase voraussichtlich anhalten. „Auf nachhaltig steigende Zinsen zu warten, ist definitiv keine gute Option für Sparer: Statt Jahr für Jahr reale Kapitalverluste mit Giro- oder Tagesgeldkonten in Kauf zu nehmen, sollten Anleger gerade auch Wertpapiere in Betracht ziehen, vor allem Aktien“, sagte Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank.

Die Deutsche Bank rät Anlegern Aktien mit Bedacht zu wählen. Stephan erklärte:„Da es auch 2020 zu starken Branchenumschichtungen an den Märkten kommen könnte, sollten Anleger ihr Portfoliorisiko aktiv steuern und ihre Kapitalanlagen breit über Regionen und Branchen streuen“.

Für das Jahresende 2020 prognostiziert die Deutsche Bank:



Quelle: Deutsche Bank

