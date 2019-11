Beginnen wollen wir mit Tesla . Am Freitag 22.11. hatte Elon Musk persönlich den neuen Tesla "Cybertruck" der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Die Präsentation lief allerdings alles andere als glatt. Das Fahrzeug sorgte für reichlich Irritation. Die Internet-Auto-Community reagierte überwiegend mit Spott und auch im w:o Forum war einiges los. Seit der Präsentation am Freitag wurden immerhin schon fast 40 Seiten im Tesla-Thread gefüllt. Hier ein paar Stimmen aus der w:o Community zum Cybertruck:

Nutzer tradit erkennt Parallelen zum DeLorean aus „Zurück in die Zukunft“:

"Starhopper's Wrackteile wurden letzte Nacht im Eilverfahren zu einem Endzeit 4x4 DeLorean zusammengeschustert und heissen jetzt Cyberfuck... Und das koks- und speedgeschwängerte Publikum gröhlt noch dazu...."

Saubaerderechte sieht im neuen SUV eher ein Militärfahrzeug:

"Naja, ein paar irre Cali-Hipsters werden sich den Nachbau eines Fennek im Edelstahl-Look schon gönnen. Hat das Ding auch ein 50er MG eingebaut oder ist es ein Flammenwerfer aka Unkrautkanone? Und damit kann man die Welt vor dem Untergang retten oder ist das die elektrische „Mad Max“-Variante, nur woher der Strom in der postapokalyptischen Zeit wohl kommen mag?"

benjamin3456 fühlt sich an Siegfried und Roy erinnert:

"Die Vorstellung vom Cybertruck erinnert mich an eine schlechte Show eines drittklassigen Zauberers. Aber sagte Elon nicht mal, dass ein Ingenieur am nächsten an einen Magiers ran kommt? Was für eine schlechte Show... aber es geht weiter."

ShakuZZa76 rechnet mit einem ganz besonderen Preis für den Cybertruck:

"Neben all den qualitativ hochwertigen Produktvorstellungen von Apple und Co, wirkt so eine Musk-Show doch wie feinste Satire. Der CyberFuck reiht sich hinter dem Fiat Multipla, Nissan Joke, Pontiak Aztek als ugliest Car ever ein. Da winkt der nächste Award ähhh Awkward."

Keilfleckbarbe sieht keine Zukunft für das Fahrzeug:

"Was für ein ekelhaftes Ding ist das denn? Ein Dreieck auf vier Rädern? Haben die die Designer gegen ein Kind vom Kindergarten eingespart? Wer soll denn so einen Rotz kaufen?"

andthentherewerethree wollte seinen Augen nicht trauen:

"Ich habe wirklich zuerst gedacht, dass das ein Witz sei und dass das richtige Fahrzeug noch käme..."

Keilfleckbarbe ging es genauso:

"[...]auch ich dachte, das ist ein Witz, wann kommt das neue Auto? Einfach EKELHAFT! Das sieht ja aus, als ob irgendwelche Rebellen im tiefsten Afrika Panzerplatten an ein Auto irgendwie rangeschustert hätten. So als Pseudogepanzertes Auto. Und der Tesla soll ja auch Waffenbeschuss widerstehen… Na toll, genau DAS brauche ich!"

Diese Zusammenstellung sollte genügen, um sich ein Bild der unmittelbaren Reaktionen auf Elon Musks neueste Kreation zu machen.

Grund zur Freude hatten Anleger der kanadischen IT Firma "Carl Data Solutions". Die Aktie des Big Data-Anbieters war in den letzten Tagen um fast 70% gestiegen, nachdem die Firma kürzlich vielversprechende Kooperationen mit Kanadas "Digital Technology Supercluster" und den Betreibern des Miami-Dade-Abwassernetzes eingefädelt hatte. Die w:o Community äußerte sich entsprechend erfreut. Hier ein paar Stimmen aus dem Carl Data Solutions-Thread:

techninvestor69:

"Wenn das heute keine Komplettexplosion gibt, dann weiß ich es auch nicht!"

Pinsellnho:

"Das heißt im Umkehrschluss, dass die Umsatzziele für das laufende Geschäftsjahr bereits nach knapp fünf Monaten erreicht wurden. Das muss man sich mal vorstellen!

Ich freue mich, hier dabei zu sein!"

new_investor:

"Insider und Stakeholder wissen, warum die schon so lange an Carl Data festhalten. Unsere Perle Carl Data wird endlich entdeckt!!"

checkpointuk

"Hier sieht es in allen Belangen gut aus. :-)"

Die Börse bietet neben Gelegenheiten für Spott und Freude aber häufig auch Anlass für Ärger. So geschehen letzte Woche, als der angeschlagene Stahlriese ThyssenKrupp ankündigte, wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten in diesem Jahr keine Dividende auszuschütten. Der Kurs rutschte nach der Ankündigung um mehr als 10% ab und die Aktionäre reagierten erwartungsgemäß verärgert. Da sich das w:o Forum hervorragend dazu eignet, um Dampf abzulassen, haben auch einige Nutzer dementsprechend im Thyssen-Thread davon Gebrauch gemacht.

So zum Beispiel Buks:

"Es sieht hier sehr düster aus. Keine gescheite Führung keine richtigen Pläne. Denke eher an 9, da werde ich dann kaufen und bei 17 verkaufen"

Friseuse hingegen hat einen zynischen Sanierungsplan:

"Stahl, Betriebsalkoholiker und Politiker in eine Gesellschaft und die verschenken, der Rest macht doch bei gelegentlichem Management Sinn."

DerneueHeintje hingegen kann das Ende kaum erwarten:

"Noch sieben Tage mit 1,7€ minus und die Aktie ist bei 0. Dann ist endlich Ruhe."

Informierer ist für drastische Lösungen:

"TIPP: Nochmal mit allen sprechen, beraten, nochmal sprechen, nochmal beraten und dann weiteren Umbau verkünden. Jedoch nicht gleich umbauen, sondern lieber nochmal warten, mindestens bis zu den nächsten Zahlen. Wunder gibt es immer wieder. Lalalalala. Vielleicht besserer TIPP: Hälfte Aufsichtsratmitglieder rausschmeißen, Hälfte ChiefExecutiveXYZ rausschmeißen, Hälfte Standorte schließen, Hälfte Arbeitnehmer rausschmeißen, alle Berater rausschmeißen. Kann man sich nicht einigen: Würfeln."

Und Aldy sieht nur noch schwarz:

"Eigenkapital: 2,2 Mrd. Finanzschulden: 7,4 Mrd. Pensionsrückstellungen: 9,0 Mrd. Eigenkapitalquote: 6,1%. Der Elevator-Verkauf wird die Finanzschulden und Pensionsrückstellungen abdecken - wenn´s gut läuft. Den Rest muss man dann neu bewerten - ob dieser Rest dann aktuell 7,5 Mrd. Börsenbewertung wert ist, wage ich mal zu bezweifeln."

Das soll es für diese Woche gewesen sein. Nächste Woche widmen wir uns dann unter anderem wieder den w:o "Klassikern" Wirecard und Cannabis - versprochen!

