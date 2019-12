Börse Daily am Sonntag mit DAX, BMW, Beiersdorf, RWE, Henkel, Deutsche Telekom, Merck, Siemens, Uber

die Aktie von BMW befindet sich seit dem Verlaufstief am 15. August bei 58,40 Euro in einem steilen Aufwärtstrend. Am 21. Oktober wurde dabei der 200er-EMA (rote Linie im Chart) erobert, womit sich die Lage für die Aktie auch langfristig wieder langsam aufhellte. Die Papiere zogen in der Folge dann auch weiter an und erreichten am 12. November bei 75,88 Euro das jüngste Verlaufshoch.

Seitdem tendiert der Titel zur Seite, kann sich aber weitgehend über der Unterstützungszone bei 73 Euro halten. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist klar intakt und die Aktie könnte die aktuelle Seitwärtsbewegung als Sprungbrett zu einem weiteren Kursanstieg bis zur nächsten Widerstandszone bei 76,70 Euro nutzen. Es bietet sich eine Long-Position in Trendrichtung an.