Bitcoin - Notlandung - Raketen-Stufe 2 versagt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Seit der letzten Bitcoin Einschätzung ist wieder etwas Zeit vergangen, so dass ein Update zum zweiten Advent her muss. Der Bitcoin hat nicht wie erwartet die Stufe 2 der Rakete gezündet. Da auch niemand den Schalter umgelegt hat, ging zwangsläufig der benötigte Schub aus. Notlandemaßnahmen mußten eingeleitet werden. Zwar hat mich das 1% des Depots gekostet aber das Schöne an der Börse ist, "Was nicht steigen will - fällt" und so konnte durch den schnellen Wechsel (Siehe Kanal) auf Short 9% Depotzuwachs gewonnen werden, so dass unterm Strich, trotz anfänglicher Fehlanalyse, über 8% Gewinn übrig geblieben sind.Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de