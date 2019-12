DAX - Unter 12.900 Punkten folgen wohl 12.600 Punkte

Sollte der DAX die Unterstützung bei 12.900 Punkten nachhaltig aufgegeben, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis 12.600 Punkte zu rechnen. Und dann dürfte es wohl auch direkt tiefer zum nächsten offenen Gap bei 12.495 Punkten gehen.

Es stehen mehrere Großereignisse in der aktuellen Handelswoche an, die Zinsentscheidungen der EZB und der Fed, die Wahl in Großbritannien und mögliche neue Zölle der USA auf chinesische Importe. Es könnte stürmisch werden.