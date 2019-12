Red Pine Exploration erhöht Anteil an Wawa-Goldprojekt!

Das Wawa-Goldprojekt von Red Pine Exploration (0,03 CAD | 0,03 Euro; CA75686Y4058) wird als Joint Venture betrieben. Der Explorer hält 60 Prozent der Anteile, 40 Prozent liegen bei dem Investor Citabar. Dahinter steckte der kanadische Pharma-Milliardär Berry Sherman. Der Unternehmer war einer der treibenden Kräfte hinter den Explorationsarbeiten und hatte sich in den 1980ern daran beteiligt. Allerdings wurden Sherman und seine Frau Ende 2017 wahrscheinlich ermordert. Der Fall wurde bisher nicht vollständig aufgeklärt. Die Erben, die nun über Citabar verfügen, scheinen aber kein größeres Interesse an dem Wawa-Goldprojekt zu haben. Daher konnte Red Pine Exploration nun seinen Anteil daran erhöhen. Er steigt auf 64,5 Prozent, Citabar hält somit 35,5 Prozent.

Auch 2020 eine Erhöhung möglich

Im Gegenzug wird sich Citabar nicht mehr an den Kosten für die Explorationsarbeiten 2019 beteiligen. Die JV-Vereinbarung sieht vor, dass Red Pine für jeden investierten Dollar inklusive Verwaltungs- und Managementkosten einen dem Anteil entsprechenden Betrag von Citabar erhält. Red Pine deutet in seinem Statement an, dass sich Citabar auch an den 2020er-Ausgaben nicht beteiligen werde. In diesem Fall würde der Anteil der Investmentgesellschaft an dem Joint Venture weiter sinken.

Bereits 701.000 Unzen Gold

Red Pine Exploration hat in diesem Jahr zwei Ressourcenschätzungen für zwei verschiedene Vorkommen auf der 6.519 Hektar großen Liegenschaft vorgelegt. Kumuliert kommen diese auf 701.000 Unzen Gold, wobei etwa ein Drittel bereits in der höheren Kategorie „indicated“ zu verorten ist (ausführlich hier). Da das aktuelle Bohrprogramm weiterläuft, rechnen wir auch in den Wintermonaten mit einem regelmäßigen Newsflow vom Unternehmen. Auf Wawa gab es historisch mindestens acht Goldminen. Zuletzt wurde dort in den 1980ern Gold abgebaut. Das Projekt liegt direkt am Trans-Canada-Highway. Aktuell führt Red Pine eine Kapitalerhöhung durch, um sich für das kommende Jahr zu finanzieren (zu den Details).