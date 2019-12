NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordjagd an der Wall Street ist am Freitag zunächst in eine neue Runde gegangen. Dank der Teil-Einigung im US-chinesischen Handelsstreit hatten alle wichtigen Börsenindizes Rekordhöhen erreicht. Zuletzt aber ließ der Schwung wieder spürbar nach.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verharrte zuletzt nahezu bei 28 123,07 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab minimal nach, während der technologielastigen Nasdaq 100 0,16 Prozent auf 8480,46 Punkte gewann.