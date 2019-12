Das Jahresende naht und alle blicken zurück auf eine veritable Jahresendrallye. Jetzt sollte der gute Jahresanfang folgen, bis es dann heißt: „Sell in May.“ Diese Saisonalitäten funktionieren oft tatsächlich noch, sind aber nur wirksam, weil alle dran glauben. Das wird sich ändern.

Der Dax legte in acht der vergangenen zehn Jahre zum Jahresende hin zu, nur 2015 und 2018 klappte es nicht mit der Jahresendrallye. Grundsätzlich ist der Januar der beste Börsenmonat, die Sommermonate dagegen sind schwach. Warum aber eigentlich? Börsenhandel gibt es bereits seit Jahrhunderten, Drehscheiben für Waren wie Informationen noch viel länger. Kein Wunder, dass früher die Saisonalitäten sehr ausgeprägt waren. Ernten, Transportmöglichkeiten oder auch die Verfügbarkeit bestimmter Waren hing von Jahreszeiten und Wetter ab.

Diese eher landwirtschaftlich beeinflusste Sicht der Dinge wurde abgelöst von einer technischeren: Wann legen eigentlich Unternehmen ihre Zahlen vor, wann werden Ausschüttungen fällig und so weiter. Information und ihre Verfügbarkeit spielen hier eine große Rolle. So wird gerne davon ausgegangen, dass große Investoren wie Investmentfonds ein Interesse daran haben, ihren Anlegern zum Jahreswechsel gute Zahlen zu präsentieren und entsprechend noch kurz vor Ultimo die Kurse treiben. Abgesehen davon, dass dies ja fast den Tatbestand der Kursmanipulation erfüllen würde, scheint angesichts der in den Märkten gehandelten Volumina eine solche Beeinflussung auch kaum denkbar.