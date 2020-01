FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich zu Beginn der neuen Handelswoche nur wenig bewegt. Am Montagvormittag kostete die gemeinsame Währung der 19 Euroländer 1,1123 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1091 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. Im Tagesverlauf werden keine wichtigen Konjunkturdaten aus der Euroraum oder aus den USA veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.