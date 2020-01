Gold – der spannendste Schein

Liebe Leser, Benjamin wird unseren Abonnenten exklusiv eine ganze Menge mitbringen vom Jahresausblick Edelmetalle mit den Profis von Heraeus am Mittwoch. Freut Euch schon drauf. Eine Seitwärtsidee bei Gold könnte Euch die nächsten Wochen gut voran bringen. Der Fokus sei auf den Inline-Schein 1300 – 1650 Dollar gelegt. Dieser zahlt 100% aus, wenn Gold eher in den Seitwärtsmodus übergeht. Halten wir gut für denkbar, lässt noch Luft nach oben – wir empfehlen eine kleine Position in der WKN SR3EM7 zu nehmen. Laufzeit ist übrigens September 20.