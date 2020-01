Wirecard – brisanter Hintergrund der Rally

Laut Ad-Hoc Mitteilung vom Donnerstag Abend hält Goldman Sachs 13,4% der Stimmrechte an Wirecard. Was dies bedeutet, warum das so ist, ob eine Übernahmespekulation oder eine ganz andere Sache der Grund ist – das erklären wir heute im nächsten Wirecard-Spezial! Bei uns sind Sie auf den Punkt informiert und haben immer das richtige Handwerkszeug bei der Hand. Also – Wirecard heute Top-Thema im Börsenbrief. Hier geht es zu uns.