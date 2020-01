Wir hatten die Aktie des Chipherstellers zuletzt unmittelbar vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen thematisiert. So hieß es in der Kommentierung vom 22.01. unter anderem „[…] Von dieser soliden Basis ausgehend startete die Aktie kürzlich einen erneuten Vorstoß auf der Oberseite. Hierbei gelang es ihr, das bisherige Hoch zu überwinden. Mit aktuell 61,5 US-Dollar konnte sich der Wert zwar noch nicht nachhaltig von dem letzten Verlaufshoch bei 61,0 US-Dollar lösen, doch ein Anfang ist gemacht. Möglicherweise geben die anstehenden Zahlen (Veröffentlichung am 23.01.) weiteren Schwung und versetzen die Aktie in die Lage, die Aufwärtsbewegung weiter auszubauen. Auf der Unterseite sollte es idealerweise nun nicht mehr unter die 59,0 US-Dollar gehen. Eine weitere wichtige Unterstützung liegt bei 57,5 US-Dollar.“

Gestern nach Handelsschluss in den USA wurden die Zahlen von Intel veröffentlicht. Diese fielen exzellent aus. Intel erzielte im vierten Quartal 2019 einen Umsatz in Höhe von 20,2 Mrd. US-Dollar an, nach 18,7 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Noch deutlicher fiel der Anstieg beim Gewinn aus. Dieser legte im vierten Quartal 2019 auf 6,9 Mrd. US-Dollar zu; nach 5,2 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem EPS im vierten Quartal 2019 in Höhe von 1,58 US-Dollar; nach 1,12 US-Dollar im Vorjahresquartal. Darüber hinaus zeigt sich der Konzern in Bezug auf 2020 optimistisch. Die Zahlen und die Aussagen von Intel haben zudem Strahlkraft in den Sektor…

Die Gunst der Anleger war der Aktie nach den starken Daten gewiss. Aktuell brennt sie ein wahres Kursfeuerwerk ab. Vom letzten Verlaufshoch bei 61,0 US-Dollar hat sich die Aktie eindrucksvoll lösen können. Sie scheint wie entfesselt zu sein. Ob des ambitionierten Kursniveaus könnte es Gewinnmitnahmen geben. Solange sich Rücksetzer oberhalb von 61 US-Dollar abspielen, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich.