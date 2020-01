Der Social Media Primus Facebook präsentiert am 29. Jänner seine Zahlen für das 4. Quartal und für das Gesamtjahr 2019. Im Vorfeld hat Analyst Ross Sandler von der Investmentbank Barclays das Kursziel von 220 auf 260 US-Dollar angehoben und rät zum Aufbau von Long-Positionen. Facebook baut auf seine wachsende Nutzerbasis von aktuell 2,45 Milliarden aktiven Nutzern im Monat auf und kann sehr zielgerichtete Werbemöglichkeiten anbieten. Im Jahresvergleich konnten im 3. Quartal 2019 die Werbeeinnahmen um 28% auf 17,38 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Eine weitere Entwicklung, die von der breiten Nutzerbasis profitieren könnte, ist die Digitalwährung Libra. Facebook will Libra im kommenden Jahr für Verbraucher verfügbar machen.

Der Kurseinbruch im zweiten Halbjahr 2018 ist mittlerweile komplett ausgebügelt. Damals war der Kurs im Sog der EU-Datenschutzverordnung und des Datenskandals um Cambridge Analytica um gute 42 Prozent auf 123,02 US-Dollar gefallen. Aktuell testet das Papier erneut den Bereich um das all time high aus dem Jahr 2018 und hat innerhalb der letzten 9 Handelstage die Marke von 222 US-Dollar noch nicht überwinden können. Behält aber Ross Sandler von Barclays recht, ist es eine Frage der Zeit, bis sich der Kurs von 222 US-Dollar in Richtung 240,51 US-Dollar weiter entwickelt. Fallen die Zahlen weniger positiv aus, so findet das Papier Unterstützung im Bereich zwischen 201,27 US-Dollar und 207,38 US-Dollar.

Facebook (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: